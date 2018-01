Découvrez le mythique dancing parisien le Balajo

Le Balajo est une institution installée depuis juin 1936 dans la célébre rue de Lappe. Il attire tous les amateurs de danse de salon. Dès 14h, on se bouscule au portillon, les adeptes de pressent pour perpétuer une tradition très ancienne, le bal musette. Les gens du troisième âge aiment s'y retrouver en couple ou en bande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.