Découvrir le canal du Nivernais à travers une balade

Situé au cœur de la Bourgogne, entre l'Yonne et la Nièvre, le canal du Nivernais présente un charme authentique qui attire beaucoup de vacanciers en été. Avec une vitesse de croisière de 6 km/h, les plaisanciers prennent leur temps pour admirer en toute tranquillité la richesse de la nature le long du canal. Surnommé la "petite Amazonie", le canal du Nivernais dévoile un peu plus son histoire et ses secrets.