Découvrons "le pot aux roses" !

L'expression "pot aux roses" est née au Moyen Âge. Mais avant de la découvrir, nous décortiquons d'abord l'orthographe : un pot de roses. Qu'est-ce que cela signifie ? A nous de découvrir le secret de cette expression, et cela commence chez un fleuriste. Par ailleurs, la rose est avant tout un symbole : de la douceur et de l'amour. Voilà donc un premier indice sur l'origine du "pot aux roses". L'une des hypothèses parle d'un bouquet de roses avec un message caché à l'intérieur. En effet, l'histoire raconte que les amants déposaient des mots d'amour sous les pots de roses de leur bien-aimé. En soulevant le pot, les maris pouvaient découvrir l'infidélité de leurs femmes, le "pot aux roses". Et si l'origine de l'expression ne se trouvait pas sous le pot, mais à l'intérieur ? Nous avons rendez-vous à la faculté des sciences de Montpellier et nous allons distiller la fleur. L'eau de rose est un secret bien gardé des alchimistes depuis plus de 1 000 ans. Le procédé est toujours le même aujourd'hui, bien caché dans un pot en alambique. Il s'agit donc de découvrir le secret des alchimistes pour extraire un élixir d'une plante. Une hypothèse qui n'a pas été confirmée. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia