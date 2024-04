Décrue à Montmorillon : les habitants font le bilan

Dans cette maison, l'eau est montée à plus d'un mètre de haut. Réfugiée hier au deuxième étage de sa maison, Arielle prend maintenant conscience de l'ampleur des dégâts : le four, le frigo, tout est perdu. De l'autre côté de la rue, Jennifer a dû quitter sa maison en urgence dans la nuit de vendredi à samedi. Elle revient pour la première fois chez elle. "C'est comme s'il y avait une guerre, c'est comme s'il y avait un tsunami qui était passé dans la maison", dit-elle. Dans cette commune de 5 000 habitants, plus d'une centaine d'habitations ont été touchées et une trentaine de commerces. Ce boucher aurait perdu entre dix et douze mille euros de marchandises. "On espère que les assurances vont nous suivre", déclare-t-il. La rivière a débordé et a surpris les habitants dans leur sommeil. Et si, ce matin, l'heure est au nettoyage, certains regrettent que les autorités ne les aient pas prévenus plus tôt. Plus de 80 sapeurs-pompiers et gendarmes ont été déployés partout dans le département pour venir en aide aux habitants. TF1 | Reportage C. Emeriau, C. Olive