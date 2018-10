La décrue dans l'Aude laisse apparaître des dégâts impressionnants

Les inondations historiques survenues le 15 octobre 2018 dans l'Aude ont fait au moins treize morts. L'eau du Fresquel a rejoint son lit et l'Aude n'est désormais plus concernée par la vigilance orange. Mais avec la décrue qui se poursuit, l'ampleur des dégâts est impressionnante. Le bitume semble avoir été labouré sous le passage de l'eau, des voitures ont été empilées, un pont s'est effondré, une maison a été éventrée. L'Aude est méconnaissable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.