Déçus des mesures, les pêcheurs bloquent le Guilvinec

En grève, le port est bloqué par une corde ce jeudi matin. Pas de départ pour 35 centimes. Le message est clair, les aides annoncées par le gouvernement ne satisfont pas les pêcheurs. Réunion de crise ce matin. Les pêcheurs affluent par centaines. Les visages sont fermés. Ils viennent avec leurs doutes et leurs craintes. Le comité régional des pêches veut rassurer les pêcheurs, peu convaincus. Ici, beaucoup réclament le plafonnement du prix du gasoil. "On demande que le gasoil soit à 60 centimes, c'est tout, pour qu'on puisse travailler et vivre", nous confie Pierre-Yves Le Bleis, marin pêcheur. Dans la foule, quelques armateurs sont pour la reprise de la pêche. Avec l'aide de 35 centimes, ils pensent pouvoir être rentables. "Il faut qu'on aille en mer pour que les gens puissent gagner leurs vies, c'est sûr que si on reste à terre, on ne sera pas rentable", nous affirme Jacques Pichon, directeur de l'armement La Houle. Pour l'heure, le port reste immobile et bien silencieux. Les blocages devraient se poursuivre au moins pour la journée. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens