Défaut de construction : des balcons s'effondrent

Le six octobre dernier, à six heure du matin, c'est le garde-corps en béton de deux tonnes qui s'est décroché du deuxième étage d'une résidence à Nice (Alpes-Maritimes). Fort heureusement, il n'y avait personne dehors. Mais cela aurait pu être beaucoup plus grave selon le locataire de l'appartement concerné. "On a de la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts", s'exprime-t-il. Dans sa chute, le garde-corps a fragilisé celui de l'étage inférieur. Il a été démoli par précaution et remplacé provisoirement par une barrière en métal. Maximin, le locataire de l'appartement, a été réveillé en pleine nuit. Il s'inquiète aujourd'hui de l'état de son balcon. L'incident est pris très au sérieux par le bailleur social. Les accès aux balcons sont interdits et des barrières ont été installées tout autour des bâtiments pour ne pas faire courir de risque aux 200 habitants. Selon les premières expertises, il s'agirait d'un défaut de structure sur ces constructions qui datent des années 80. En attendant des travaux de sécurisation, cette petite école maternelle de 25 élèves a été déménagée dans un établissement scolaire voisin. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde