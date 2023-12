Défaut d’hygiène chez un dentiste de Cherbourg : 1 200 patients invités à se tester pour hépatites et VIH

Cindy est en colère. Mardi matin, elle a reçu une lettre. Son dentiste n'a pas respecté la réglementation garantissant sa santé. Elle doit désormais se faire dépister pour de nombreuses maladies. "Je suis très angoissée depuis. J'ai peur d'avoir chopé quelque chose", confie-t-elle. Le cabinet dentaire reste fermé pour le moment. Au total, plus de 1100 patients sont concernés. Les habitants n'en reviennent pas. C'est l'Agence de santé régionale de Normandie qui a réalisé le contrôle auprès du cabinet. Chaque année, elle en fait 250. Pour une association qui représente les patients, il en faudrait encore plus : "Il faudrait peut-être intensifier les contrôles pour repérer les mauvaises pratiques et les dénoncer". La négligence vaut au dentiste une suspension de cinq mois. Insuffisant pour les habitants de Cherbourg-en-Cotentin (Manche). "C'est très grave. Quand on est capable de ça, on est capable de tout", explique l'un d'entre eux. Pour information, le cabinet dentaire n'était ouvert que depuis neuf mois. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby