Défense d'entrer : les randonneurs chassés des sentiers

Sur cette partie du GR4, finie la jolie balade à travers le pâturage. Les randonneurs doivent maintenant passer par cette route départementale sur près d'un kilomètre. Des randonneurs confrontés à ce genre de problème, ça arrive un peu partout dans l'Hexagone. Si ces chemins ne sont plus accessibles, c'est parce que cela provoquait trop de nuisances pour les propriétaires, notamment dans les élevages. Sur ce circuit traversant le massif du Sancy, l'accès est fermé depuis six ans déjà. Depuis, Cédric a repris l'exploitation mais ne compte pas changer d'avis. Le problème vient des randonneurs qui ne referment pas les clôtures après leur passage. Des promeneurs de plus en plus nombreux, 20% en plus par rapport à 2019. Quand ils traversent une propriété privée, ils encourent 15 000 euros d'amende. Selon Luc Stelly, professionnel du tourisme, cette situation est très rare. Il souhaite réguler les choses par le biais de négociations, puis de conventions obligatoires pour ouvrir un nouveau chemin et trouver une entente entre ces passionnés réunis derrière un intérêt commun : se partager la nature en bonne intelligence. TF1 | Reportage C. Emeriau, P. Delannes