Défi sans écran : les écoliers girondins ont presque réussi

En Gironde, deux frères ont trouvé une alternative aux écrans pendant les dix jours de défi. En effet, ils se sont réapproprié leur temps libre en dessinant, en lisant ou en multipliant les activités extérieures. Cette expérience a été lancée dans quinze écoles par la Communauté de Communes du Créon. Son but était de recréer des liens entre les enfants ou les membres de la famille. Si certains ont réduit le temps passé devant les écrans, d'autres ont réussi à totalement s'en passer.