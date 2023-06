Défi relevé pour le plus grand poivrier du monde

Derrière ce voile, le monstre de bois n'a encore jamais été montré en public. Ce week-end, c'est enfin l'heure de la révélation. Un poivrier géant qui produit du poivre en quantité. Dans un instant, ils vont savoir si leur création délirante va battre un record : celui du plus grand poivrier du monde détenu jusqu'à maintenant par les Canadiens. Il y a trois mois, nous les avons retrouvés au début de la fabrication. L'ustensile de cuisine n'est encore que des morceaux de bois qu'il faut tailler. Pour réussir ce défi, Eric a réuni autour de lui treize bénévoles de tout l'Hexagone et même de Belgique. La plupart travaillent dans le métier du bois, d'autres n'ont aucune expérience. Un mois plus tard, le poivrier prend forme. L'étape du tournage est essentielle. Il faut obtenir des cylindres parfaits. L'équipe se retrouve chez Eric tous les week-ends. Sur leur table, un poivrier déjà très grand. Le lien qui s'est tissé entre eux va au-delà du travail. Après la validation d'un huissier, le record du monde a été battu. TF1 | Reportage V. Lamhaut, N. Braud, T. Joire