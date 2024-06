Défibrillateurs : un sur trois hors service ?

Dans l'Hexagone, 500 000 défibrillateurs sont à disposition pour réanimer en cas d'arrêt cardiaque. Le problème est que selon une enquête, un tiers d'entre eux serait hors service. L'histoire la plus parlante pour traduire ce chiffre, c'est celle de ce maire victime d'un arrêt cardiaque l'an dernier. Immédiatement, les témoins de la scène se saisissent du défibrillateur le plus proche et ceci ne fonctionnait pas, leur obligeant à chercher un deuxième. Ces longues minutes d’intervention auraient pu lui coûter la vie ou de fortes séquelles. Pourtant, il est possible de voir à l’œil nu si un défibrillateur est en état de marche. Si peu de citoyens sont réellement formés à leur utilisation, les défibrillateurs ont pourtant démontré leur utilité ces quinze dernières années. Avant leur installation, seules 2% des victimes étaient sauvées d’un arrêt cardiaque. Le jour où on les a mis, on est monté à 8%. Dans le pays, tous les exploitants de défibrillateurs, comme les collectivités ou les entreprises, sont soumis à une obligation de maintenance pour s’assurer de leur bon fonctionnement. TF1 | Reportage E. Coussemacq, J. Garrel, M. Fiat