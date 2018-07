Défilé du 14 juillet : répétition générale des troupes à pied avant le jour J

Le défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées est une parade qui requiert beaucoup de préparations. Cette année, 4 290 militaires, 220 véhicules, 250 chevaux, 64 avions et une trentaine d'hélicoptères seront mobilisés pour l'événement. Les répétitions des troupes à pied ont eu lieu ce 12 juillet 2018, soit deux jours après celles de la garde républicaine. Même si la panne de blindés est encore un incident redouté, les dernières préparations ont été satisfaisantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.