Défilé du 14 juillet : les répétitions ont commencé

La grande armée se prépare déjà pour le défilé du 14 juillet aux Champs-Élysées. Ce lundi 9 juillet 2018, les blindés sont à pied d'œuvre à Brétigny-sur-Orge. Du côté des troupes à pied, plus de 4 300 militaires venus des quatre coins du pays débarquent dans la capitale. Pendant la répétition, ces soldats devront se coordonner et apprendre à défiler ensemble. Et pour réussir cette parade, l'écoute des instructions est indispensable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.