Défilé du 14 juillet : Thomas Pesquet survolera les Champs-Elysées à bord d'un Rafale

C'est dans la base de Mont-de-Marsan que l'astronaute Thomas Pesquet s'entraîne pour le survol des Champs-Elysées lors du défilé de ce samedi 14 juillet. Pour les répétitions, l'ancien pilote d'Air France ainsi que l’escadron de chasse Normandie-Niemen ont enchaîné les figures au-dessus du bassin d'Arcachon. Sur le sol, l'équipe de TF1 se prépare, elle aussi, à présenter l'événement. Rendez-vous donc ce samedi 14 juillet sur les Champs-Elysées et sur TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.