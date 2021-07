Défilé du 14-Juillet : la police municipale de Nice à l'honneur

Il reste encore quelques détails à peaufiner avant le grand défilé du 14-Juillet. Sur les Champs-Elysées, les 45 policiers municipaux niçois se préparent à l'un des jours les plus importants de leur carrière. "C'est unique. C'est une grande fierté d'être sur les Champs-Elysées", lance l'un d'entre eux. Le 14-Juillet est un jour de fête nationale. Mais pour ces policiers, c'est aussi le terrible souvenir de l'attentat de Nice qui a fait 86 morts il y a cinq ans. "Le défilé du 14-Juillet va concrétiser l'action héroïque de nos camarades ce jour-là et de la police municipale", lance Sarah Baron, cheffe de service. Une police municipale en première ligne le 29 octobre dernier. C'est elle qui est intervenue la première à la basilique Notre-Dame de Nice. Des agents ont ouvert le feu neutralisant le terroriste qui venait d'assassiner trois personnes. Alors, les mettre à l'honneur pour la fête nationale était une évidence pour les Niçois. A noter que la police municipale de Nice est la plus importante du pays avec un total de 550 agents.