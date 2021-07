Défilé du 14 juillet : les répétitions du défilé aérien

Le capitaine Christophe nous a accueillis au pied de son avion quelques minutes avant le début des répétitions pour nous faire les présentations. L'A400M est l'avion de transport tactique le plus gros de l'armée de l'air avec 45 mètres de long sur 45 de large. Il a été choisi pour survoler les Champs-Élysées le 14 juillet. Le décollage s'est fait une heure avant le début du défilé. L'avion s'est mis en circuit d'attente en survolant la Loire. Pour notre commandant de bord, le 14 juillet sera son premier défilé. Au top départ, il a pris sa place derrière les avions de chasse et la Patrouille de France. Chaque bloc doit ajuster sa position et sa vitesse. En théorie, le passage au-dessus de la tribune présidentielle est prévu à cinq secondes près. Seul un œil averti s'est aperçu que tous ne l'ont pas réussi. "On a constaté que certaines formations étaient trop proches les unes des autres", a affirmé le général Laurent Lherbette. Le dernier rodage est prévu le 12 juillet à Paris lors d'ultime répétition. On espère qu'il fera beau le 14 juillet.