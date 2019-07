Défilé du 14 juillet : ultime répétition des troupes à pied à Satory

À deux jours du grand défilé du 14 juillet 2019, les troupes à pied répètent pour la dernière fois à Satory, dans les Yvelines. Ils sont 4 200 à s'y préparer durant plusieurs mois à l'avance. L'objectif est de ne commettre aucune fausse note le jour J. Pour ce faire, il faudra se mettre à l'unisson, avoir une parfaite ligne géométrique et être bien équipé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.