Défilé du 9 mai : Poutine justifie sa guerre

En pleine guerre contre l'Ukraine, beaucoup anticipaient une démonstration de puissance. Le défilé du 9 mai à Moscou aura été somme toute classique. Il y a tout de même eu l'hommage aux vétérans, les références à la victoire contre le nazisme en 1945. Et ce, avec un char T34 d'époque. On a pu apercevoir un peu partout, le drapeau de l'ancienne URSS. Mais avec l'annulation de la parade aérienne à cause d'une météo défavorable, l'événement a perdu de son lustre. Ombre au tableau encore, l'absence du chef d'état-major aux côtés de Vladimir Poutine. Des rumeurs le déclarent blessé lors d'une inspection du front, ou mis à l'écart alors que l'armée russe est à la peine face aux Ukrainiens. L'autre surprise, c'est la relative retenue du président russe dans son discours. Pas d'énième menace nucléaire ni de rhétorique ultra guerrière. Ce qui ne l'a pas empêché de renverser les responsabilités et de présenter l'histoire à sa guise, en qualifiant l'étranger comme l'envahisseur imminent. TF1 | Reportage O. Santicchi, A. Rouve