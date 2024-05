Défilés du 1er mai sous tension

La tête de liste socialiste aux européennes n'était pas vraiment la bienvenue ce mercredi matin dans les rues de Saint-Étienne (Loire). Projectiles, jets de peinture... Raphaël Glucksmann et son équipe ont préféré renoncer. Les manifestants lui reprochent son soutien à Israël. À Saint-Étienne comme dans de nombreux cortèges ailleurs dans l'Hexagone, les revendications sont cette année très accès sur le conflit au Proche-Orient. Raphaël Glucksmann, lui, était pourtant venu à Saint-Étienne un 1er mai, parce que c'est une ville à tradition ouvrière. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a totalement désapprouvé cet incident ce matin. Le Premier ministre, lui aussi, a réagi. À Nantes (Loire-Atlantique), les revendications sont plus traditionnelles pour un 1er mai. Retraites l'an dernier, aujourd'hui, c'est la réforme de l'assurance-chômage qui mobilise. En marge des cortèges, quelques incidents. Comme ici à Lyon, par exemple, des casseurs s'en sont pris à une agence bancaire. Au moins, six personnes ont été interpellées. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Guénéguan, A. Legrais