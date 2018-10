Le défroisseur a-t-il pris la place du fer à repasser ?

Défroisser plutôt que repasser, c'est la tendance du moment. Plus compact, plus pratique et accessible à toutes les bourses, le défroisseur séduit de plus en plus les Français. Pour ce nouveau type d'appareil, les ventes ont connu une croissance fulgurante de 42%. Celles du fer à repasser électrique ont par contre fléchi de 5%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.