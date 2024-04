Dégât des eaux : comment informer l'acquéreur d'un bien ? Le 13H à vos côtés

"Mon conjoint vend son appartement en copropriété, mais il y a des problèmes de fuites d'eau au niveau des toitures depuis des mois. Le futur acquéreur peut-il se retourner contre lui si les problèmes d'eau persistent ?" Telle est la question posée. C'est un devoir d'informer l'acheteur du dégât des eaux, sinon le vendeur risque de voir sa responsabilité engagée pour vices cachés. Certes, la toiture est une partie commune et relève plutôt de la responsabilité de la copropriété. Cela n'empêche pas qu'il doit informer l'acheteur pour éviter la garantie des vices cachés. Lors des visites, la transparence est de mise. Il faut informer le potentiel acquéreur du sinistre mais aussi des démarches entreprises vis-à-vis de la copropriété. Il est conseillé de faire venir un commissaire de justice pour faire un constat officiel du logement. Il faut déclarer le sinistre à son assurance-habitation qui contactera ensuite l'assurance de la copropriété. On fait tout cela par lettre recommandée avec accusé de réception. Ensuite, on fait la même démarche au syndicat de copropriété. T. Coiffier