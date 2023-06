Dégâts à Pau après le déluge

L'orage éclate lundi sur Pau. De la pluie, puis de la grêle s'abattent sur la ville. Sur ces images capturées par des habitants, plusieurs rues sont rapidement inondées et des voitures sont prises au piège. Alors ce mardi matin, il faut tout dégager. Nombreux sont les véhicules à ne pas démarrer et les habitants, petit à petit, réalisent : "(...) la pluie est arrivée d'un coup et on pense qu'il devait y avoir des bouches qui étaient coincées ici et qui n'ont pas permis d'évacuer l'eau" ; "la grêle, la grêle, la grêle, et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à presque minuit". Des opérations de pompage sont toujours en cours, notamment dans le parking de ce centre commercial. Les pompiers ont effectué près de 300 interventions depuis lundi soir et restent mobilisés.Un nouvel épisode orageux est attendu ce mardi après-midi en Béarn. TF1 | Reportage H. Villate, J. Rivarin