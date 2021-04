Dégâts causés par le gel : quelle indemnisation pour les agriculteurs ?

Sur une parcelle de sept hectares de muscat du Vaucluse, Florian Sourdon, agriculteur, tente d'évaluer ce vendredi matin l'ampleur des dégâts. Entre 80 et 100% de récoltes en moins ont été constatées et ce sont des pertes immédiates. Mais ils s'inquiètent aussi de l'avenir de ses vignes. Le déclenchement du régime de calamité agricole par le gouvernement est une nouvelle rassurante. L'agriculteur est aussi assuré contre le gel, mais face à l'ampleur de la catastrophe, il est aussi inquiet. Si les pertes sont énormes, les frais, eux, commencent à se cumuler. Et il n'y a pas que la vigne. Dans le Vaucluse, l'arboriculture aussi a été particulièrement touchée. À quelques kilomètres de là, 70% des fleurs de cerisier sont abîmées par le gel. Il est difficile d'évaluer l'ampleur des dégâts, mais surtout les conséquences sur les futures récoltes. Le Vaucluse est le premier département producteur de cerises dans le pays. Dans certaines parcelles, il y a 100% de pertes sur les arbres. Le département n'avait pas connu de tel record de froid en cette période depuis près de 30 ans.