Dégâts d'orage en Charente : quid de la situation actuelle des sinistrés ?

Deux semaines après l'orage et la pluie de grêle du début du mois de juillet 2018, les séquelles sont visibles partout en Charente. A Saint-Sornin et à Vilhonneur, des maisons sont encore inhabitables à cause de l'ampleur des dégâts. De ce fait, beaucoup d'habitants n'ont pas encore pu regagner leur domicile. Étant assurés, d'autres ont pu être correctement indemnisés ou relogés. Par contre, certains sinistrés ont décidé de partir en attendant les travaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.