Dégâts de la tempête : les maires en première ligne

Dans sa mairie depuis ce jeudi matin, Madame la maire s'éclaire à la bougie. Plus d'électricité, le réseau téléphonique est capricieux, difficile de joindre ses équipes. Depuis son bureau improvisé, elle coordonne ses équipes et s'apprête à affronter les dégâts de la tempête. Sur le terrain, les agents sont à pied d'œuvre pour déblayer les nombreuses routes coupées par les arbres. La priorité, rétablir la circulation et sécuriser les routes principales. Pour cela, la maire peut compter sur son adjoint au contact direct avec les habitants. Il faut être prudent, certaines branches menacent encore de tomber. À certains endroits, la force du vent a déraciné des arbres de plus de quinze mètres. Sur leur chemin, les équipes de la ville se font interpeller par une habitante, quatre arbres de son jardin sont tombés chez le voisin et bloquent désormais l'entrée de la maison. Face aux nombreux dégâts matériels, Madame la maire compte désormais sur l'aide de l'État. Pour l'heure, les habitants attendent surtout le retour de l'électricité. TF1 | Reportage V. Topenot, S. Roland, X. Boucher