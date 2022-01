Dégâts des sangliers : qui doit payer ?

Les dégâts sont tous frais, les sangliers encore une fois. Agriculteur dans les Landes, Aurélien Cabé perd chaque année une partie de sa production, du maïs notamment. Alors avec l'accord des autorités, il a mis des pièges en place pour essayer de lutter. C'est le cas des cages ou des filets. Cependant, le combat est difficile et le coût des dégâts est considérable pour l'agriculteur. "C'est entre 60 000 et 80 000 euros de perte. Et si je n'ai pas de revenu, je travaillerai à perte", confie Aurélien. Selon une loi des années 60, l'indemnisation est à la charge des chasseurs dont le budget est désormais insuffisant. A noter qu'il y avait 300 sangliers dans le département il y a 30 ans et plus de 20 000 aujourd'hui. Pour le responsable de la fédération, le système doit changer, notamment les finances et le coût de l'indemnisation. "Le chasseur est là pour réguler par solidarité avec le monde agricole, mais en aucun cas ne doit assumer cette facture", explique Jean-Luc Dufau, président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier