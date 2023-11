Dégâts en Auvergne après la tempête Frederico

Ce vendredi matin, la ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) est méconnaissable. Depuis jeudi soir, des centaines d’agents de la métropole s'affairent. Leur objectif, sécuriser les voies et tout remettre en état. Les dégâts sont tels que des interventions sont prévus jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Ce jeudi, en plein centre-ville, des rafales de vent jusqu’à 126 km/h ont été enregistrés. Du côté des transports, on constate de nombreuses dégradations. C’est un coût non-négligeable pour cette société de transport qui doit tout remettre en état. Totalement interrompu depuis jeudi après-midi, le trafic est revenu à la normale ce vendredi matin. De nombreux commerces ont aussi été touchés. Le toit d’un supermarché est venu s’écraser sur le bar d’en face, brisant les vitres du commerce et des voitures garées. Ce matin, un couvreur est déjà à pied d’œuvre et les assurances sont passées. Tout revient progressivement à la normale. À midi, 1400 foyers étaient encore privés d’électricité. TF1 | Reportage T. Vartanian, P. Delannes