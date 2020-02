Déguisements, crêpes et confettis : Mardi gras fait le bonheur des enfants

Mardi gras, c'est aussi la fête des enfants. Une vieille tradition où déguisements et batailles de confettis battent leur plein dans les écoles et les centres de loisirs. Dans un atelier créatif de Saint-Rémy-en-Rollat (Allier), cette journée hors du commun se prépare depuis plusieurs jours. Les petits réalisent eux-mêmes leurs masques et plus il y a des paillettes, mieux c'est.