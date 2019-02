Déguster des crêpes bretonnes avant la Chandeleur

Comme chaque année, quarante jours après Noël, les Franciliens préparent des crêpes en famille. Il est impossible pour les petits gourmands d'attendre le 2 février 2019, jour de la fête de la Chandeleur. En Bretagne, la pâte s'étale au râteau, et les crêpes se dorent sur la plaque en fonte. Les produits frais et locaux font la spécialité des crêpes bretonnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.