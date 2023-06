Déjà beaucoup de méduses sur nos côtes

Posées sur le sable, elles attirent l'œil des promeneurs. Les méduses sont particulièrement nombreuses cette année. Ce mercredi matin, elles attendent la marée haute pour repartir. Gilles dessine le parcours des chars à voile en fonction des méduses. "L'idée, c'est de ne pas les abîmer, parce qu'elles vont repartir à marée montante. Donc, on fait attention", exprime-t-il. L'animal est porté par le courant et le vent de ces derniers jours les a aussi entraînées vers les plages, un phénomène naturel tout à fait normal. Lors de ses baignades, Amandine les admire. Elle partage ses vidéos sur les réseaux sociaux. La plupart de ces méduses sont urticantes, mais la piqûre est bénigne. "En cas de piqûre, rincez abondamment la zone avec de l'eau de mer. Ensuite, appliquez du sable humide sur la zone piquée et raclez avec une carte pour éliminer les tentacules qui peuvent encore être collés sur la peau", explique Sébastien Voilet, le responsable aquariologie au sein de l'Océarium du Croisic (Loire-Atlantique). Il faut éviter de les recouvrir de sable. Si elles sont camouflées, vous pourriez plus facilement marcher dessus et vous faire piquer. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon