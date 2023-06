Déjà des incendies... en Bretagne

La fumée s'échappe encore ce jeudi matin de cette sapinière. Cinq hectares ont brûlé, mais le pire a été évité grâce aux pompiers, à pied d'œuvre. Si le feu est désormais maîtrisé, il faut rester vigilant. Depuis mercredi soir et toute la nuit, plus de 150 pompiers ont été mobilisés. Un hélicoptère bombardier d'eau est même venu de Bordeaux pour éviter la propagation du feu, dans une zone très difficile d'accès. C'est un feu qui intervient alors que le Finistère n'a pas connu de pluies significatives depuis 25 jours. Dans le village, les habitants assistent depuis mercredi à un va-et-vient de véhicules de pompiers. "Je crois que ça inquiète tout le monde. Que ce soit ici ou ailleurs, cette sécheresse n'est pas habituelle", témoigne une habitante. Ici, tout le monde garde en tête l'incendie inédit de l'été dernier dans les Monts d'Arrée, où plus de 2 200 hectares ont été détruits. À Saint-Goazec, les équipes surveilleront encore la zone toute la journée, sans connaître pour l'heure l'origine du feu. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann