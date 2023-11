Déjà des rafales jusqu'à 100 km/h à Bastia

Il était dix heures ce mardi matin quand le vent s'est levé sur la côte nord-est de l'île, et notamment dans le cap Corse. C'est une zone particulièrement exposée. Les rafales devraient atteindre 180 km/h. De quoi surprendre certains vacanciers. "C'est très fort, il faut faire attention d'ailleurs aux vagues. C'est assez impressionnant, surtout qu'on rentre en bateau ce soir pour Toulon, donc on se demande comment va être la mer" ; "on était parti pour randonnée puis on s'est rabattu sur Erbalunga aujourd'hui", confient des vacanciers. L'alerte orange s'étend jusqu'à seize heures dans tout le département. Une très grande vigilance est demandée surtout près du littoral. Alors, les surfeurs rangeront leurs planches cet après-midi. À Bastia, le vent souffle également. Les terrasses des restaurants resteront fermer jusqu'à la levée de l'alerte. Des vents allant jusqu'à 120 km/h sont aussi attendus en Balagne, dans l'arrière-pays de Calvi. TF1 | Reportage E. Rouillon, A. Ricciardi