Déjà des tests salivaires dans les écoles de Charleville-Mézières

Ils sont autorisés à cracher, mais c'est pour la bonne cause. Toute cette semaine, près de 1 000 écoliers de Charleville-Mézières auront donc été les premiers, dans l'Hexagone, à passer un test salivaire de dépistage au Covid-19 sans inquiétude. Pour les plus petits, en maternelle, la salive peut être récupérée directement dans la bouche. L'important, c'est qu'un maximum d'enfants soient testés. Et pour cela, il faut aussi convaincre les parents pour donner leur accord. Les prélèvements salivaires sont ensuite analysés en laboratoire avec le même degré de fiabilité et de rapidité que pour les tests PCR. Pour l'instant, tous les tests menés cette semaine dans les écoles de Charleville-Mézières se sont révélés négatifs. Toutefois, la campagne se poursuivra après les vacances. Avec toujours le même protocole comme ailleurs dans le pays, fermeture de la classe pour un cas positif en maternelle, et pour trois quarts en élémentaire.