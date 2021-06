Déjà des vacanciers à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales

Le clocher de Collioure, les barques catalanes, les vagues sur le sable fin ... il n'y a aucun doute, l'heure des vacances a sonné. Cela commence face à la mer. "On profite du soleil juste tranquillement, sans se poser de questions, avec notre petit café", lancent certains. Les touristes sont déjà nombreux, mais pas question de se presser car à Collioure, on prend le temps d'admirer. "C'est une très belle région" ; "L'environnement est préservé, ça nous plaît beaucoup", confient certains. Sur la terre ferme ou les pieds dans l'eau, les vacanciers profitent du calme avant la pleine saison. Ici, les avis sont unanimes. Alors s'il fallait trouver un défaut à Collioure, c'est peut-être la température de l'eau. Il faudra donc être un peu patient. En attendant, les ruelles du centre-ville ont retrouvé la chaleur humaine. "Le fait que ce soit petit et intime, j'ai vraiment l'impression de me sentir chez moi dans toutes les rues que je visite", confie une vacancière. Profiter de ses vacances et se sentir un peu comme à la maison, c'est donc ça le secret.