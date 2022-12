Déjà la galère avant la grève SNCF du week-end

La mauvaise nouvelle est arrivée par texto mercredi soir pour ce Bordelais. Son train du 4 décembre est supprimé à cause d'un mouvement social : "Je suis venu tôt ce matin et j'ai racheté des billets, j'ai racheté une nuit d'hôtel pour rentrer chez moi", lance-t-il. L'ouest de l'Hexagone est la région la plus concernée par la grève des contrôleurs, avec seulement un TGV sur quatre en circulation. C'est notamment le cas à Nantes où ce jeudi matin, on cherche déjà des alternatives. Pour se faire rembourser, il faut prendre son mal en patience au guichet ou bien au téléphone. Après 25 minutes d'attente, aucun opérateur n'a pris d'appel. Mais pour ceux qui parviennent à joindre la SNCF, le changement de billet à la dernière minute est plus facile. Ces conditions resteront valables jusqu'au 8 décembre prochain. Les annulations seront gratuites. Mais les voyageurs ne sont peut-être pas au bout de leur peine. Trois syndicats ont également déposé un préavis de grève du 23 au 26 décembre, et du 30 décembre au 2 janvier 2023. De quoi mettre en péril les fêtes de fin d'année. TF1 | Reportage C. Gerbelot, S. Petit