Déjà les premiers mimosas en fleurs

Il s'épanouit au cœur de l'hiver lorsque les sommets blanchissent au loin. Sur les collines de Tanneron (Var), le mimosa commence sa floraison. Sublimé par le ciel bleu de cette matinée, le mimosa offre un spectacle lumineux et coloré aux promeneurs à Tanneron : "c'est très beau" ; "moi, je viens ici pour faire des photos". Chez les producteurs de mimosa, la récolte commence. Scie et sécateur en main, Bernard Vial coupe les plus belles branches. Malgré la sécheresse de l'été dernier, la floraison est à l'heure. Importé d'Australie au XIXe siècle, le mimosa s'est parfaitement acclimaté aux hivers doux et ensoleillés de la Côte d'Azur. Sa floraison va durer jusqu'à la fin du mois de février. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard