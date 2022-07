Déjà les vacances pour certains !

Chaque année, il est impatient de les retrouver. À Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, Régis Kerwich vient de nettoyer son manège et tout est prêt pour l'arrivée des premiers vacanciers de juillet. Et certains, comme les touristes étrangers, sont arrivés pour profiter des 28 degrés ce vendredi matin sur la plage. Vito Bernardi prépare la terrasse de sa pizzeria. Il sait qu'il va avoir du travail. "Il va y avoir du monde. Il fait beau. La météo, elle, s'annonce bonne. C'est un gros week-end", se réjouit-il. Des touristes Clermontoises se sont déjà installées à table pour un petit déjeuner face à la mer. Pour elles, ce sont des vacances de rêve. Sur le sable, il y a de la place pour poser les serviettes, pour le plus grand bonheur des premiers juillettistes. Et pour se rafraîchir après la plage, Mélissa Leperit a tout prévu. Les glaces sont prêtes, et elle n'en manquera pas, car elle a fait le plein pour la saison. Il ne reste donc plus qu'à en profiter. L'été ne fait que commencer au bord de la Méditerranée.