Déjà l'heure de démonter les paillotes dans l'Hérault

La fin des vacances a sonné au Cap d'Agde (Hérault). Les 1 500 m² de paillotes en bord de mer vont progressivement disparaître en un mois sous les mains d'une dizaine de saisonniers. Si les vacanciers espéraient encore lézarder sur un transat au soleil ou manger en terrasse, c'est raté ! Il n'y a plus que la nostalgie qui reste. Le signe que l'été est bien terminé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.