Déjà l'heure du bilan pour les soldes en Lorraine

En Lorraine, les soldes d'hiver se clôturent ce mercredi, soit une semaine avant les autres régions. A l'heure du bilan, les clients pensent avoir fait de bonnes affaires et les commerçants, eux aussi, ne sont pas déçus. Et ce, malgré les températures qui n'ont pas été aussi froides que les années précédentes. Dans la région, les soldes n'ont duré que quatre semaines, mais ailleurs, ils vont continuer jusqu'au 4 février. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.