Déjà un air de vacances à Ajaccio

De l'eau, des couleurs, du soleil et de la bonne humeur : il règne comme une ambiance de grandes vacances à Ajaccio ce jeudi matin, sauf pour François et Ange. Pour leur plaisir, ils nettoient la plage de leur enfance. Ici, avant de se baigner, il y a une coutume : "un droit de péage" que François a instauré. Avant de trouver l'ombre des terrasses, sur les quais, les pêcheurs vaquent à leurs occupations sous le regard des Ajacciens. Ils sont heureux de profiter de la journée avec beaucoup moins de contraintes. "On est tranquille, on respire, on n'a presque plus les masques et on va et on vient... On s'assoit dans un bar, on boit un café", cite l'un d'entre eux. Après le café, on goûte et on déguste. On profite d'un très beau marché. "L'ambiance est bonne. Il y a tout le temps l'ambiance", confie une habituée. Avant de partir, place encore à quelques fromages frais et deux tranches de jambon pour la route. Sur l'île, les vacances ont bien commencé sous un soleil généreux et avec une température de l'eau qui affiche déjà 24 °C.