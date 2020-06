Déjà un air de vacances à Collioure

Avec une trentaine de degrés à l'ombre et pas un nuage à l'horizon, la ville de Collioure plonge déjà les premiers touristes de la saison dans une ambiance de vacances d'été. Pour eux, l'appel de la mer est plus fort que tout. Chacun profite du mieux qu'il peut sur la plage. Pendant que certains passent leur temps dans l'eau, d'autres préfèrent admirer de près ou de loin le paysage. Du côté du port, les barques catalanes se remettent en route pour reprendre leurs marques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.