Déjections canines : une commune du Morbihan mise sur une campagne décalée

Brutus, Princesse ou Dandy... ils sont placardés dans toute la ville. Leur crime : avoir fait leurs besoins sur le trottoir. Les chiens de la commune sont donc prévenus, n'en déplaise à Gibs. Joey et sa maîtresse plaident également non-coupables malgré une ressemblance avec Princesse. Sam aussi fait en sorte d'être en règle, toujours avec son sac à crottes. Derrière cette campagne de prévention décalée, une polémique locale bien sérieuse. En témoigne ces courriers anonymes reçus à la mairie : "je vais m'occuper de cela avec les grands moyens à arme à feu afin de stopper les désagréments". Face à la grogne, la municipalité de Grand-Champ a décidé d'agir avec pédagogie. Dans certains quartiers, la colère se lit dès l'entrée des maisons. Les étrons exaspèrent. "C'est un peu dégueulasse. Je suis à la campagne et je me dis parfois que ce n'est plus propre chez nous que dans les villes", a lancé une habitante. En effet, ici, il faut parfois faire attention où on met les pieds. Une déjection canine non ramassée peut coûter 135 euros d'amende, et cette fois, ce sera bien son maître qui va payer.