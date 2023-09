Déjeuner insolite en calèche

Assiettes chargées, amis, et même vin, tout y est comme au restaurant. La différence est que les convives sont tractés en pleine ville. "C’est un régal de pouvoir manger et visiter Tarbes", affirme une cliente. "Ce n’est pas facile, mais on profite", dit un enfant. Car, en effet, la calèche balance au rythme du pas des chevaux. Philippe Daunis en est le cocher. Ce métier, il le pratique depuis 18 ans. "Quand tout le monde est en train de manger, il faut être attentif aux plaques d’égout, aux trous qu’il peut y avoir, aux trottoirs. Il faut faire attention à bien faire des démarrages en douceur pour que l’eau ne sorte pas des verres", explique-t-il. Et c’est à quelques kilomètres du centre-ville que se prépare chacune des sorties. Le brossage des chevaux est une étape primordiale. Une fois l’attelage terminé, on retrouve nos convives au restaurant. Et lorsqu’on sert une calèche, il faut adapter le menu. Comptez 20 euros pour le tour, à ajouter au prix du menu. Il ne reste qu’à profiter. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet