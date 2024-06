Déjouer les arnaques sur Internet, ça s'apprend !

Habituée à surfer sur Internet, Huguette n'avait jamais été victime d'arnaque. Il y a quelques mois, elle décide de cliquer sur une publicité pour acheter du matériel de sport, une commande qu'elle ne recevra jamais. Pour cette jeune retraitée, les ennuis ne font que commencer. Quelques semaines plus tard, neuf prélèvements pour une assurance qu'elle n'a pas souscrite sont effectués sur son compte bancaire. Après avoir fait opposition, elle ne sait toujours pas si elle va pouvoir se faire rembourser. Pour éviter de nouvelles mésaventures, Huguette a décidé de s'inscrire à un atelier de sensibilisation aux bonnes pratiques sur Internet. Pour se faire de l'argent, les arnaqueurs utilisent de faux sites internet et des mails frauduleux, jusqu'aux tentatives par SMS. Supprimer ou ne pas cliquer sur un lien en cas de doute. Autres conseils : bien prendre le temps de vérifier l'adresse d'un expéditeur ou l'authenticité d'une page, et choisir des mots de passe compliqués. Une meilleure sécurité pour profiter de la liberté d'Internet, en limitant ses inconvénients. TF1 | Reportage C. Parédès, B. Gorchi