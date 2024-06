Délaissés pour l'apéro : le blues des bistrots

C'est l'heure de l'apéro pour une famille. Annick reçoit ses nièces et leurs copains pour prendre un verre, et pour elle, l'apéritif à domicile ça coule de source. Les jeunes, eux aussi, préfèrent de plus en plus l'apéritif à domicile. Pour Cyril, les sorties au bar se font au compte-goutte. Au même moment, à quelques kilomètres de là, seulement cinq personnes sont au comptoir d'un bar. Dans l'Hexagone, la consommation dans les cafés, hôtels, et restaurant, a diminué de près de 3,8% en un an, moins 8,6 en cinq ans. Marie-Pierre, la gérante, le constate sur son chiffre d'affaires. Elle nous explique : "Les gens ont pris des habitudes différentes, un verre ou deux au bar, puis après à la maison". Même ressenti dans le sud Finistère dans une taverne. Avec les beaux jours qui tardent à s'installer, Valérie a vendu moins de bière en mai. L'apéritif est un rendez-vous convivial. Environ 69% des Français déclarent la prendre au moins une fois par semaine. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel