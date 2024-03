Déluge au Brésil : au moins douze morts

La coulée de boue a tout emporté, épargnant ces quelques maisons en équilibre à flanc de montagne. Nous sommes à Petropolis, ville touristique au nord de Rio de Janeiro frappée par une tempête, il y a 48 heures. Un habitant raconte le traumatisme. Sous une pluie battante, les habitants ont d'abord dû s'organiser avant l'arrivée des secours. Une petite fille de quatre ans a pu être sauvée. Elle est restée douze heures, ensevelie sous les décombres. "Ils ont trouvé son père sans vie. Il a protégé la petite avec son corps, c'est ce qui l'a sauvé", raconte Luiz Claudio de Souza, habitant de Petropolis. Les dégâts dans ce cimetière laissent deviner l'ampleur des précipitations, l'équivalent d'un mois de pluies en quelques heures, ici et dans l’État voisin d'Espirito Santo. On décompte déjà douze victimes. Signe du désordre climatique et du phénomène d'El Nino, le Brésil sort d'une vague de chaleur étouffante avec plus de 62 °C ressenti à Rio de Janeiro. TF1 | Reportage C. Bayle