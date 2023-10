Déluge de feu à Gaza et mobilisation générale en Israël

Sous les décombres, le bras d'un homme encore vivant et un cri. Un peu plus loin, c'est la même détresse et une petite qui cherche sa mère car elle ne sait pas où elle est. À l'hôpital, il y a des blessés partout, parfois soignés à même le sol. C'est le sixième jour de frappes sur la bande de Gaza. De l'autre côté de la frontière, Israël se mobilise. En tout, 360 000 réservistes ont été rappelés. Ces milliers de voitures civiles presque abandonnées au bord des routes, c'est autant de femmes et d'hommes qui sont venus précipitamment pour rejoindre les rangs de l'armée israélienne. Parmi eux, il y a un jeune réserviste de 22 ans. Il a reçu un appel lui disant de mettre sa vie en pause et de venir. Pour combien de temps, impossible de le dire. "C'est très dur psychologiquement parce qu'on connaît les noms de ceux qui sont morts", confie une autre réserviste. Ces deux réservistes rentrent d'une permission. Mercredi, elles étaient à l'enterrement d'une connaissance tuée au festival techno. TF1 | Reportage F. de Juvigny, A. Tocny