Déluge de feu sur Israël et la bande de Gaza : les civils commencent à fuir

Au quatrième jour du conflit israélo-palestinien, ils sont des centaines à quitter leur maison. Ces habitants de Gaza fuient leur quartier touché par les bombardements des forces israéliennes, mais aussi le point de départ des tirs du Hamas. "Il y a beaucoup de bombardements et les enfants ont tous peurs. Nous ne pouvons plus le supporter", confie une habitante. Ce jeudi, le seuil des 100 morts palestiniens dont 27 enfants a été franchi selon le ministère local de la Santé. De son côté, la force aérienne israélienne a diffusé ces images de F15 partant en mission au-dessus de la bande de Gaza. L'armée a annoncé 150 cibles et plusieurs kilomètres de tunnels souterrains détruits. Elle estime que ce réseau invisible permet le déplacement et les tirs de roquettes du Hamas. Près de 2 000 auraient été lancées depuis lundi. Accompagnée par la sirène d'alerte, la population israélienne à Ashkelon fait bloc avec les soldats. La confrontation s'intensifie : chars israéliens d'un côté et roquettes du Hamas de l'autre.