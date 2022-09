Déluge de grêle à Gap

L’image est à peine croyable en cette période de l’année : un tapis de 20 centimètres de grêle comme en plein hiver. Des vidéos amateures ont été tournées la nuit de mercredi, juste après le passage d’un violent orage sur Gap. Ce jeudi matin, il reste encore des tas de grêlons compacts un peu partout dans la ville et des habitants qui ont du mal à y croire. "C’était épais et dru. C’est rare", témoigne l’un d’entre eux. Un peu plus loin, c’est une zone commerciale qui a été la plus touchée, avec des dégâts dans plusieurs commerces, comme dans un magasin de vêtements. Le gérant est venu en urgence pour déblayer la grêle. "C’était une étendue de glace comme on a là. Même les accès à l’intérieur du magasin étaient impossibles. Il a fallu déneiger pour pouvoir entrer", explique-t-il. Juste à côté, un commerçant a du enlever toute la grêle du toit de sa boulangerie. À l’intérieur, les faux plafonds n’ont pas tenu. L’orage a été particulièrement violent et court, 45 minutes seulement, localisé sur Gap. Il est tombé près de 60 millimètres de pluie, mêlés à la grêle. TF1 | Reportage L. Huré, N. Carme